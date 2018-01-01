2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации

1 января, 2018, 09:57

В 2017 году в мире произошло девять фатальных авиакатастроф, приведших к гибели 67 человек, что является самыми низкими показателями за всю историю авиации

Об этом сообщает нидерландская организация Aviation Safety Network (ASN).

В прошлом году авиакатастрофы произошли с пятью грузовыми и четырьмя пассажирскими самолетами.

Среди погибших большинство - 35 человек - погибли от авиакатастрофы, находясь на земле.

"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами показывало стабильное и уверенное снижение, в значительной степени из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями", - сообщил глава ASN Харро Рантер.

Для сравнения - в 2016 году произошло 16 авиакатастроф, в которых погибли 303 человека.

Вероятность того, что в настоящее время на пассажирском рейсе случится катастрофа, составляет 1 к 9,2 млн.