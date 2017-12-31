Из-за сообщения о минировании идет эвакуация людей из 2-х одесских ТРЦ

31 декабря, 2017, 16:12

В Одессе из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из двух торговых центров

Об этом проинформировали в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Около 11:00 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании двух ювелирных магазинов, расположенных в разных районах города. В частности, неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре "Панорама" на площади Независимости (Киевский район города), и на Днепропетровской дороге (Суворовский район).

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГСЧС, кинологи, прибыли машины скорой помощи.