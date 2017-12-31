Япония рассматривает несколько вариантов возможного начала войны с КНДР, - СМИ
Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство Kyodo.
По данным агентства, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.
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В частности, японские власти рассматривают четыре возможных сценария начала военных действий на Корейском полуострове. Первый заключается в начале боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упереджающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого варианта Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.
Также сообщается, что на этом этапе Токио решает, как могут действовать Силы самообороны Японии в случае роста напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.
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- В начале декабря японский министр обороны Итунори Онодера заявил о том, что его страна намерена приобрести крылатые ракеты средней дальности воздушного базирования, способные поразить Северную Корею.
- 19 декабря японские власти приняли решение усилить противоракетную оборону из-за угрозы со стороны КНДР. В частности, правительство в Токио утвердил размещение в стране двух комплексов ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 млрд иен каждый (в пересчете около 754 млн евро). Системы ПВО закупят в США.
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