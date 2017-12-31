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Япония рассматривает несколько вариантов возможного начала войны с КНДР, - СМИ

Токио исходит из того, что Вашингтон может нанести упреждающий удар по Пхеньяну, может произойти столкновение КНДР с Южной Кореей, или же Северная Корея нанесет ракетный удар по Японии

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным агентства, правительство Японии рассматривает возможные последствия полномасштабной войны на Корейском полуострове. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании Совета безопасности Японии с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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В частности, японские власти рассматривают четыре возможных сценария начала военных действий на Корейском полуострове. Первый заключается в начале боевых столкновений между армиями КНДР и Южной Кореи. Второй предполагает упереджающий удар Вашингтона по Северной Корее. Третий вариант сводится к вторжению сил Южной Кореи на северокорейскую территорию. В рамках четвертого варианта Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.

Также сообщается, что на этом этапе Токио решает, как могут действовать Силы самообороны Японии в случае роста напряженности. Поскольку у них нет баллистических ракет, ядерного оружия, морской пехоты или моторизованных десантных подразделений, Япония не исключает, что в случае войны в регионе обратится за военной помощью к США.

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  • В начале декабря японский министр обороны Итунори Онодера заявил о том, что его страна намерена приобрести крылатые ракеты средней дальности воздушного базирования, способные поразить Северную Корею.
  • 19 декабря японские власти приняли решение усилить противоракетную оборону из-за угрозы со стороны КНДР. В частности, правительство в Токио утвердил размещение в стране двух комплексов ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 млрд иен каждый (в пересчете около 754 млн евро). Системы ПВО закупят в США.
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