Во Львове местный житель ранил 2-х человек из травмата
Им оказался 43-летний местный житель, передает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Львовской области.
В полицию около 22:00 в субботу, 30 декабря, поступило сообщение о том, что возле гаражей на улице Открытой неизвестный стреляет из предмета, похожего на пистолет, в двух мужчин.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила личности потерпевших – двух львовянин 48 и 39 лет. Предварительно, стреляли в них из травматического пистолета.
Мужчины с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование.
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