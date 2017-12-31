Вблизи Крымского ранен украинский боец
31 декабря, 2017, 14:29
В зоне АТО подорвался украинский военный
Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воин был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает", – сообщил он.
В общем, на протяжении минувших суток боевики осуществили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе