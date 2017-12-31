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Вблизи Крымского ранен украинский боец

В зоне АТО подорвался украинский военный

Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воин был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Сейчас его жизни ничто не угрожает", – сообщил он.

В общем, на протяжении минувших суток боевики осуществили четыре прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

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