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Вблизи Кремля неизвестный открыл стрельбу

Вечером в субботу, 30 декабря, в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу возле бара на улице Никольской, которая примыкает к Красной площади

Неизвестный несколько раз выстрелил из травматического оружия в голову парню, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что ранения получила также девушка.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могли быть ревность. Тот, кто стрелял "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой", - сообщили в полиции.

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