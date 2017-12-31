Вблизи Кремля неизвестный открыл стрельбу

31 декабря, 2017, 07:29

Вечером в субботу, 30 декабря, в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу возле бара на улице Никольской, которая примыкает к Красной площади

Неизвестный несколько раз выстрелил из травматического оружия в голову парню, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что ранения получила также девушка.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могли быть ревность. Тот, кто стрелял "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой", - сообщили в полиции.