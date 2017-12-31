В Ивано-Франковске семья с 4 детьми умерла от отравления угарным газом

31 декабря, 2017, 17:56

30 декабря, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что он пришел вечером в гости к товарищу и обнаружил в квартире без признаков жизни хозяина квартиры, его супругу и четырех их детей

Предварительная причина смерти - удушение угарным газом, сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. По факту полицейские зарегистрировали уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Осмотр места происшествия проводили следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в области при участии следователей в ОВД криминалистов этого подразделения, криминалистической лаборатории в составе эксперта-биолога, специалистов ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины", специалистов Ивано-Франковского отделения ПАО "Ивано-Франковскгаз" и судебно-медицинского эксперта.

Тела погибших – женщины 1978 года рождения, мужчины 1990 года рождения и детей 2003, 2007, 2013 и 2017 годов рождения направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, исследования и экспертизы, направленные на установление причины утечки угарного газа и установления виновных в этом лиц.