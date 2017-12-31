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В Иране в связи с массовыми протестами ограничили доступ к Instagram и Telegram

Правительство Исламской республики Иран (ИРИ) обвинило Telegram в разжигании насилия во время протестов в стране

Министр связи Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что Telegram является "контрреволюционным" и поощряет "использование коктейлей Молотова, вооруженное восстание и социальные беспорядки", передает Радио Свобода.

В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Иран блокирует доступ к мессенджеру после отказа закрыть канал Sedaie Mardom и "другие мирные каналы протестующих".

Sedaie Mardom был заменой Amadnews, одного из крупнейших оппозиционных Telegram-каналов, на который были подписаны более 1,3 млн пользователей. Его отключили 30 декабря после жалобы министра связи.

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