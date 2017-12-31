В столице Канады отменили празднование Нового года
31 декабря, 2017, 15:49
Городские власти Оттавы отменила большинство праздничных новогодних мероприятий из-за сильного похолодания
Температура в канадской столице в новогоднюю ночь должна опуститься до -28 градусов по Цельсию, сообщает "Укринформ".
Однако некоторые элементы праздничной программы, как, например, пиротехническое и лазерное шоу оставят.
Организаторы до последнего момента оттягивали решение об отмене, надеясь на потепление, ведь в новогоднюю ночь должен был символично завершиться и год празднования 150-летия Канады. Однако музыкальную программу у парламента отменили.
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