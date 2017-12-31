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В США учителя уволили за картину с обнаженной женщиной

В американском штате Юта школьного учителя Матео Руэда уволили за показ 6-классникам картины Модильяни, на которой художник изобразил обнаженную женщину

Он готов судиться, чтобы восстановить свою репутацию, сообщает Fox13.

При этом репродукции картин, которые он демонстрировал ученикам, он взял в школьной библиотеке.

Телеканал описывает Руэда как энтузиаста изобразительного искусства, который украсил муралом некоторые строения в городке Хайрум, где последние полтора года преподавал в начальной школе основы искусства.

4 декабря он взял в школьной библиотеке раздаточный материал - наборы с сотней репродукций знаменитых картин, начиная с "Моны Лизы" и "Подсолнухов" Ван Гога.

Перед уроком он предупредил учеников, что некоторые картины могут показаться странными. Иногда в классе раздавались смешки. А после уроков некоторые ученики стали жаловаться, что испытали неудобство. Руэда говорит, что среди карточек были репродукции картин Модильяни, Франсуа Буше и Жана Огюста Доминика Энгра с обнаженной натурой.

 

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