В США учителя уволили за картину с обнаженной женщиной
Он готов судиться, чтобы восстановить свою репутацию, сообщает Fox13.
При этом репродукции картин, которые он демонстрировал ученикам, он взял в школьной библиотеке.
Телеканал описывает Руэда как энтузиаста изобразительного искусства, который украсил муралом некоторые строения в городке Хайрум, где последние полтора года преподавал в начальной школе основы искусства.
4 декабря он взял в школьной библиотеке раздаточный материал - наборы с сотней репродукций знаменитых картин, начиная с "Моны Лизы" и "Подсолнухов" Ван Гога.
Перед уроком он предупредил учеников, что некоторые картины могут показаться странными. Иногда в классе раздавались смешки. А после уроков некоторые ученики стали жаловаться, что испытали неудобство. Руэда говорит, что среди карточек были репродукции картин Модильяни, Франсуа Буше и Жана Огюста Доминика Энгра с обнаженной натурой.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе