 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США частично замерз Ниагарский водопад

В Соединенных Штатах Америки температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, из-за чего частично замерзла часть Ниагарского водопада

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется на большей части США к востоку от Скалистых гор. Рекордно низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

Снижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, расположенного в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Холод умудрился заморозить часть гигантского Ниагарского водопада, превратив аттракцион в замерзший сияющий рай", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

31 декабря, 2017 воскресенье

30 декабря, 2017 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать