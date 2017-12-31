В США частично замерз Ниагарский водопад

31 декабря, 2017, 14:12

В Соединенных Штатах Америки температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, из-за чего частично замерзла часть Ниагарского водопада

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется на большей части США к востоку от Скалистых гор. Рекордно низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

Снижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, расположенного в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Холод умудрился заморозить часть гигантского Ниагарского водопада, превратив аттракцион в замерзший сияющий рай", - говорится в сообщении.