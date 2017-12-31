В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
После подтверждения информации о захвате заложников в отделении "Укрпочты" в центре Харькова, полиция немедленно обеспечила эвакуацию граждан.
В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками, а в 16:00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует одетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие при помощи устройства, которое держит в руке.
По приказу первого заместителя министра Сергея Ярового были подняты сотрудники Департамента КОРД г. Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков.
В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ "Альфа" заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.
Группе переговорщиков "полиции диалога" удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин, одна из которых – преклонного возраста.
В обмен ему было предложено принять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде.
Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.
В это время работники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации.
После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическими особенностями поведения и черт лица – правонарушителя удалось идентифицировать.
Им оказался ранее судимый житель Харькова.
Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозах относительно его дальнейших намерений, отмечают в полиции.
Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который согласился и предоставил характеристику сына.
Как сообщается, правоохранители рассматривали вариант штурма помещения, однако его осложняло повышенное техническое укрепление самого помещения "Укрпочты": окна зарешечены изнутри, входные двери – двойные, с решетками с внутренним засовом.
При этом преступник несколько раз выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.
Также полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь.
- В субботу, 30 декабря, около 14:40 в Нацполицию поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Это рядом с большим торговелим центром "Рост" возле станции метро "Киевская".
- Мужчина заявлял о том, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
- По разным данным, в заложники было взято от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.
- Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападающий на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
- После 18.00 злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовится выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.
- Через два часа - около 20:00 - президент Петр Порошенко сообщил, что все заложники успешно освобождены.
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