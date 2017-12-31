В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников

31 декабря, 2017, 07:12

Во время переговоров с террористом начальник криминальной полиции Харьковской области Вячеслав Давиденко предложил быть заложником вместо детей и женщин

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

После подтверждения информации о захвате заложников в отделении "Укрпочты" в центре Харькова, полиция немедленно обеспечила эвакуацию граждан.

В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками, а в 16:00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует одетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие при помощи устройства, которое держит в руке.

По приказу первого заместителя министра Сергея Ярового были подняты сотрудники Департамента КОРД г. Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков.

В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ "Альфа" заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.

Группе переговорщиков "полиции диалога" удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин, одна из которых – преклонного возраста.

В обмен ему было предложено принять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде.

Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.

В это время работники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации.

После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическими особенностями поведения и черт лица – правонарушителя удалось идентифицировать.

Им оказался ранее судимый житель Харькова.

Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозах относительно его дальнейших намерений, отмечают в полиции.

Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который согласился и предоставил характеристику сына.

Как сообщается, правоохранители рассматривали вариант штурма помещения, однако его осложняло повышенное техническое укрепление самого помещения "Укрпочты": окна зарешечены изнутри, входные двери – двойные, с решетками с внутренним засовом.

При этом преступник несколько раз выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.

Также полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь.