В Павлограде объявили голодовку двое горняков

31 декабря, 2017, 20:33

В городе Павлограде Днепропетровской области уже вторые сутки голодают шахтеры "ДТЭК - Павлоградуголь" Владимир Бугаев и Андрей Карпенко

Состояние здоровья Бугаева ухудшилось, ему вызвали скорую помощь, передает Радио Свобода.

По его собственным словам, у него резко подскочило давление. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, оказали помощь - сделали укол и дали таблетки. Бугаев отметил, что сейчас его состояние стабилизировалось.

Оба участники голодовки остаются на месте проведения акции, у здания городского совета Павлограда.

"С нами пообщался городской голова Анатолий Вершина, пожелал нам удачи и ушел на выходные. Из администрации предприятия с нами никто не связывался", - сказал Бугаев

Он также заявил о намерениях находиться в здании горсовета и в дальнейшем и не прекращать голодовку "до выполнения требований". Состояние второго участника акции является удовлетворительным. С голодающими каждую ночь дежурят члены профсоюза.

Двое шахтеров компании "ДТЭК - Павлоградуголь", горные мастера Владимир Бугаев и Андрей Карпенко, объявили голодовку 29 декабря в Павлограде.

Главное их требование к администрации "ДТЭК - Павлоградуголь" - "прекратить давление на членов независимого профсоюза". По данным бастующих, начиная с сентября, когда на предприятии был создан центр независимого профсоюза, с работы уволили четырех ее членов. Как утверждает Бугаев, "администрация оказывала давление" и на него как основателя профсоюза.

В компании "ДТЭК - Павлоградуголь" радиостанции сообщили, что на шахтах компании не было нарушений законодательства при увольнении работников.