 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе убили фельдшера "скорой", когда он получал зарплату в банкомате

В Суворовском районе города Одессы 3 нападавших нанесли смертельные ранения работнику скорой помощи, подозреваемых задержали по горячим следам

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает Думская.net.

Мужчина получил ножевые ранения подключичной области и скончался в карете скорой.

Погибшим является фельдшер 3-й подстанции скорой помощи Андрей Овчинников.

Его коллеги утверждают, что на медика напали, когда он получал в банкомате зарплату. Бандиты нанесли ему 4 ножевых ранения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

31 декабря, 2017 воскресенье

30 декабря, 2017 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать