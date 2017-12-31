В Одессе убили фельдшера "скорой", когда он получал зарплату в банкомате

31 декабря, 2017, 21:18

В Суворовском районе города Одессы 3 нападавших нанесли смертельные ранения работнику скорой помощи, подозреваемых задержали по горячим следам

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает Думская.net.

Мужчина получил ножевые ранения подключичной области и скончался в карете скорой.

Погибшим является фельдшер 3-й подстанции скорой помощи Андрей Овчинников.

Его коллеги утверждают, что на медика напали, когда он получал в банкомате зарплату. Бандиты нанесли ему 4 ножевых ранения.