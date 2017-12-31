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В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать дольше

В новогоднюю ночь работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 3 часа

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

С 20:00 31 декабря до 3:00 1 января, 1 января с 14:00 до 21:00, а также 7 января с 12:00 до 15:00 троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до метро "Лукьяновская", троллейбусы № 16 – от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, троллейбусы № 18 – от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода, автобусы № 24, № 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно.

Кроме того, 1, 6, 7, 8 января работа общественного транспорта будет организована по расписанию выходного дня с изменениями, а 2, 3, 4 и 5 января – по расписанию рабочего дня с изменениями.

Также в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в 5 часов утра в режиме маршрутного такси будут работать автобусы № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.

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