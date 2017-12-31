В новогоднюю ночь немного похолодает, но снега не будет
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. На Востоке, Юге, в Центре - единичный небольшой дождь или морось. Плюсовая температура.
1 января в новогоднюю ночь небольшой дождь пройдет лишь на Западе и Востоке, днем повсеместно в Украине преимущественно сухо, лишь на Черниговщине и Киевщине, а также на Закарпатье и Луганской области небольшой дождь.
В Киеве 31 декабря есть вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ближайшей ночью похолодает до 0-2 градусов мороза, днем ожидается +2+3 градуса.
1 января в столице в новогоднюю ночь около нуля, без существенных осадков, днем потеплеет до +5, возможен небольшой дождь.
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