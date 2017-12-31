В Днепре пьяный мужчина залез в чужой дом и взял в заложники женщину

31 декабря, 2017, 08:54

В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую в субботу, 30 декабря, захватил пьяный мужчина, живущий по-соседству

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а его гостя - нет.

Пьяный мужчина, живущий по соседству, с заложницей заперся изнутри, схватил нож и включил газовую плиту. Конкретных требований не выдвигал, но периодически угрожал наложить на себя руки.

Переговоры полицейских с ним длились более часа. Наконец, копы увидели открытое окно с другой стороны дома, залезли в дом и скрутили нападавшего. Заложница отделалась испугом.