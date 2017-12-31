В Днепре пьяный мужчина залез в чужой дом и взял в заложники женщину
31 декабря, 2017, 08:54
В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую в субботу, 30 декабря, захватил пьяный мужчина, живущий по-соседству
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Он внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а его гостя - нет.
Пьяный мужчина, живущий по соседству, с заложницей заперся изнутри, схватил нож и включил газовую плиту. Конкретных требований не выдвигал, но периодически угрожал наложить на себя руки.
Переговоры полицейских с ним длились более часа. Наконец, копы увидели открытое окно с другой стороны дома, залезли в дом и скрутили нападавшего. Заложница отделалась испугом.
- В субботу, 30 декабря, около 14:40 в Нацполицию поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове.
- Через два часа - около 20:00 - президент Петр Порошенко сообщил, что все заложники успешно освобождены.
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