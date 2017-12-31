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В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

В Чернигове в воскресенье, 31 декабря, неизвестные похитили бюст русского писателя Александра Пушкина

Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

Пропажу обнаружили рано утром. На месте инцидента работают правоохранители.

Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древнейшей части города к столетию со дня рождения писателя.

Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м.

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