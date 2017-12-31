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У Кличко рассказали о развлекательной программе в новогоднюю ночь

Для киевлян и гостей столицы, которые желают праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В ночь с 31 декабря на 1 января для гостей праздника выступят:
- 23:00-23:40 – государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины,
- 23:40-23:48 – франко-украинский певец Поль Манандиз,
- 23:48-00:05 – к украинцам обратится президент Петр Порошенко.

"Встреча Нового Года будет сопровождаться пиротехническим шоу", - отметили в КГГА.

В новом году гостей Софийской площади будут развлекать:

- 00:05-01:20 – проект "Диджей с оркестром" – DeluxeSound dj's & Kyiv Fantastic Orchestra,
- 01:20-01:35 – выступление "KOLA".
- 01:35-02:10 – выступление "Secret Avenue".
- 02:10-03:00 – выступление рок-группы "Epolets".

В рамках масштабного культурно-художественного проекта "НеоРік на Софии" до 14 января 2018 года будут также локации на Михайловской площади и Владимирском проезде.

Также предусмотрено новогодне-рождественские мероприятия в каждом районе Киева.

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