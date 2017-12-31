Трамп объяснил, зачем так активно использует соцсети
31 декабря, 2017, 11:56
С помощью социальных сетей президент США Дональд Трамп противостоит "фейковым новостям"
Об этом он написал в Twitter.
"Я использую социальные медиа не потому, что мне нравится, а потому, что это единственный способ борьбы с ОЧЕНЬ нечестной и несправедливой "прессой", которую сейчас часто называют медиа фейковых новостей. Ложные и несуществующие "источники" используются чаще, чем когда-либо. Много историй и сообщений чистая фикция!", - заявил он.
Как известно, президент США неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в предвзятости и лжи.
- Напомним, Трамп уверен, что расследование вмешательств России в выборы докажут его невиновность.
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