Трамп объяснил, зачем так активно использует соцсети

31 декабря, 2017, 11:56

С помощью социальных сетей президент США Дональд Трамп противостоит "фейковым новостям"

Об этом он написал в Twitter.

"Я использую социальные медиа не потому, что мне нравится, а потому, что это единственный способ борьбы с ОЧЕНЬ нечестной и несправедливой "прессой", которую сейчас часто называют медиа фейковых новостей. Ложные и несуществующие "источники" используются чаще, чем когда-либо. Много историй и сообщений чистая фикция!", - заявил он.

Как известно, президент США неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в предвзятости и лжи.