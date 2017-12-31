Супрун рекомендует во время новогодних застолий есть яблоки и пить побольше воды

31 декабря, 2017, 19:33

Накануне Нового года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам о том, как не навредить своему здоровью во время праздничных застолий

Об этом она написала в Facebook.

"Новогодний стол бывает похож на "пищевую осаду", с кучей вкусной еды, где хочется попробовать все и сразу. В это время важно стараться максимально сбалансировать питание, чтобы праздничный стол не нанес слишком сильный удар по вашему здоровью", - написала и.о. министра здравоохранения.

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Советы от Супрун, которых следует придерживаться во время банкетов, выглядят следующим образом:

1. во время каждого приема пищи следите за тем, чтобы ваш рацион содержал достаточное количество клетчатки и белков. Это придаст вам сил и стабилизирует уровень глюкозы (сахара) в крови;

2. пейте зеленый чай, ведь он способствует улучшению метаболизма и сжиганию жиров, а также помогает печени преобразовать жиры в энергию для активного функционирования организма;

3. ешьте яблоки - это прекрасный источник клетчатки, которая обеспечит ощущение сытости;

4. включайте в свой рацион бобовые, например, чечевицу; они содержат большое количество белков, уменьшают риск развития воспалительных процессов в организме, способствуют снижению уровня холестерина и ощущению сытости;

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5. пейте достаточное количество воды; не только для того, чтобы предупредить обезвоживание организма, но и чтобы заполнить ваш желудок и обеспечить ощущение сытости; с водой выводится избыточное количество натрия, который накапливается в организме и часто вызывает вздутие;

6. ВОЗ рекомендуют вообще отказаться от употребления алкоголя, ведь безопасной дозы алкоголя не существует;

7. когда хотите перекусить, вместо печенья или сладостей выберите орешки: они богаты клетчаткой и белками, и быстро дают ощущение сытости;

8. отдавайте предпочтение черному шоколаду - он содержит флавоноиды, которые способствуют улучшению метаболизма и снижению уровня стресса.

"Оставайтесь здоровыми и получайте от праздников не только удовольствие, но и пользу!", - добавила и.о. главы МЗ.