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Стало известно, куда чаще всего летают украинцы

Согласно данным туристического поисковика momondo.ua, самым популярным направлением для путешествий среди украинцев стали Турция, Италия и Испания

Об этом сообщается на официальном сайте этого проекта, который специализируется на подборе дешевых авиабилетов.

"Турция, как и в прошлом году, остается наиболее популярным направлением для украинцев", - говорится в сообщении.

Такие данные были получены по поисковым запросам для более чем 3 тыс. направлений.

При этом, в сравнении с 2016 годом, спрос на путешествия в Турцию вырос на 37%.

На втором месте по поиску авиабилетов - Италия, спрос на которую вырос на 92%. Третье место заняла Испания - 84%. В рейтинг популярных направлений также вошли Грузия, Израиль, Германия, США, Польша, Франция, Россия, Греция, Чехия, Португалия, Нидерланды и Кипр.

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