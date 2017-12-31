Сегодня официально заработал безвиз между Украиной и ОАЭ

31 декабря, 2017, 13:34

Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами начал работу 31 декабря

Как ранее сообщили в МИД Украины, украинцы, владеющие дипломатическими и служебными паспортами с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6-ти месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Владельцы паспортов гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6-ти месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней.

Граждане Украины, которые пользуются этими документами, не имеют права работать, привлекаться к какой-либо профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение в соответствии с законодательством ОАЭ.

В целом украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира, сообщил в своем Twitter президент Петр Порошенко.

Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. И 2017-й год стал прорывом в безвизовом направлении, когда свои границы для наших граждан открыли страны ЕС



С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты#Безвіз pic.twitter.com/QeEFYrLDLY — Петр Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.