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С 1-го января в Украине подорожают сигареты, а "минималка" возрастет на 523 гривни


фото: USA Today
В Украине акцизы на сигареты в 2018 году вырастут на 30%

Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, с содержанием которых можно ознакомиться на официальном портале законодавного органа власти.

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Документом предполагается постепенное, до 2024 года, повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 году растут на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть с учетом предыдущей индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% в год до 2024 года.

Цель плана повышения акцизов - достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС (90 евро на 1000 сигарет). До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн), уточняет "Укринформ".

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Кроме того, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличивается до 3723 грн, что предусмотрено в государственном бюджете.

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января - 3723 грн; в почасовом размере с 1 января - 22,41 грн", - говорится в документе.

Главным финансовым документом страны предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21%, для детей - 8 %, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100% соответствующего прожиточного минимума.

При этом размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть больше 75% от уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1 700 грн, с 1 июля - 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн.

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