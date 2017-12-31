Россия требует, чтобы среди миротворцев ООН на Донбассе не было никого из НАТО, - Ващиковский

31 декабря, 2017, 18:53

На сегодня есть три варианта размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, при этом Россия настаивает, чтобы в миссии не было стран НАТО и "руководство" боевиков стало субъектом диалога

Однако, на это не могут согласиться многие страны, в частности и Польша, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью РАР.

“Первый вариант предусматривает начало миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к длительному отсоединению восточных регионов от Украины”, - сообщил Ващиковский.

Второй сценарий, по его словам, заключается в организации работы миротворческой миссии на российско-украинской границе.

“Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов российской помощи и поддержки”, - подчеркнул Ващиковский.

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Как отметил министр, в третьем сценарии Россия настаивает, чтобы миссия ООН была объединена с миссией ОБСЕ и своим мониторингом покрывала весь Донбасс.

"Кажется, что этот сценарий будет сложно реализовать, учитывая масштабы - это потребовало бы многотысячной операции. Дополнительно россияне ставят требование, чтобы в состав миссии не входили солдаты стран НАТО, а лишь нейтральных стран", - сообщил глава польской дипломатии.

По его словам, немногие страны решились бы на участие в такой операции.

"А самой большой проблемой является то, что такая операция грозит приобретением сепаратистами на Донбассе легитимности, поскольку должно было бы быть подписано некое соглашение с сепаратистами. Это могло бы поднять их политический статус, что является проблемой как для Украины, так и для других стран, в частности Польши, которые не признают сепаратистов",- подчеркнул Ващиковский.