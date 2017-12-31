Пятеро одесситов проломили стену сельскохозяйственного склада на Винничине, чтобы похитить несколько тонн химудобрений

31 декабря, 2017, 17:16

31 декабря в течение 15 минут сотрудники полиции в поселке Литин задержали пятерых одесситов по подозрению в совершении разбойного нападения на склад агрохимии

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"С помощью погрузчика злоумышленники повредили в нескольких местах стену складского помещения. Они ударили камнем по голове и связали охранника, чтобы беспрепятственно похитить химические удобрения. У подозреваемых изъяли маски с прорезями для глаз, камуфляжную одежду и перчатки", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос, ночью на пульте наблюдения полиции охраны сработала тревожная кнопка, установленная в складском помещение одного из сельскохозяйственных предприятий районного центра. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. В помещении склада полицейские обнаружили избитого и связанного охранника и выломанную стену.

Уже через 15-ть минут на одной из улиц города сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили подозрительный грузовой автомобиль "Мерседес" и задержали правонарушителей. Ими оказались пятеро жителей Одесской области, один из мужчин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Как выяснилось, стену складского помещения злоумышленники ломали с помощью погрузчика "КАР", в их автомобиле полицейские изъяли перчатки, маски с прорезями для глаз, камуфляжную одежду и другие орудия преступления. Когда злоумышленники пробрались на склад, сработали датчики движения, которыми было оборудовано помещение. Преступники, поняв это, сбежали.

Сейчас все пятеро задержаны в процессуальном порядке, полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории Винницкой и других областей Украины.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.