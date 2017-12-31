Пучдемон требует восстановить его правительство в Каталонии

31 декабря, 2017, 11:36

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было устранено после незаконного референдума о независимости

Об этом пишет AFP.

"Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает ... восстановить все, что они экспроприировали у каталонцев", - сказал Пучдемон из Брюсселя, призывая Мадрид "вести переговоры политически".

Пучдемон настаивает, что он до сих пор является "законным" лидером Каталонии и что электорат проявил себя "демократически зрелым, завоевав право образовать республику свободных мужчин и женщин".

Напомним, 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией.

Премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.

Пока неизвестно, смогут ли партии, выступающие за независимость автономии, сформировать правительство.

Кроме того, восемь из 70 избранных депутатов находятся или в бегах, или в тюрьмах в Испании, включая бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который сейчас проживает в Брюсселе.