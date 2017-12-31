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Протесты в Иране привели к первым жертвам, - Reuters

Антиправительственные протесты в Иране проходят в нескольких городах страны. За последние трое суток арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов

Об этом пишет Reuters.

Волна антиправительственных демонстраций, вызванная, в частности, недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, которые последовали за спорным переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.

Субботние протесты совпали с организованными государством митингами в поддержку действующей власти и приурочены к восьмой годовщине подавления протестов 2009 года.

Проправительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках, сообщает государственное телевидение.

В то же время антиправительственные демонстрации прошли в ряде городов и в Тегеране, где протестующие столкнулись и побили камнями силовиков возле Тегеранского университета.

На видео с города Доруд, опубликованном в социальных сетях, видно двух молодых людей, которые лежат неподвижно на земле, залитые кровью, а голос за кадром говорит, что они были застрелены полицией.

Как отмечает агентство эта видеозапись, как и другие, опубликованные во время нынешней волны протеста, не может быть незамедлительно проверен.

Другие участники протеста на видео скандировали: "Я убью всех, кто убил моего брата!"

Демонстранты скандируют: "Смерть диктатору", имея в виду верховного руководителя Аятоллу Али Хаменеи.

В городах Тегеран и Карадж к западу от столицы протестующие разбили окна в государственных зданиях и разожгли костры на улицах.

Изображения, приведенные полуофициальным информационным агентством Tasnim, демонстрируют горящие мусорные контейнеры и разбитые автобусные остановки.

При этом генерал Эсмаил Коушери, заместитель председателя службы безопасности Революционной гвардии в Тегеране, заявил, что ситуация в столице находится под контролем и предупреждает, что протестующие столкнутся с "железным кулаком нации", если беспорядки продолжатся.

"Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны были скандировать эти (антиправительственные) лозунги и сжигать общественную собственность и автомобили", - сказал он.

Соединенные Штаты осудили десятки арестов протестующих, о которых сообщают иранские СМИ с четверга.

Президент Дональд Трамп написал в Твиттере: "Весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят перемен и, кроме огромной военной мощи Соединенных Штатов, этих людей больше всего боятся их лидеры".

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