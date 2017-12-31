Появилось видео, как неизвестный закладывает взрывчатку под телеканалом "Эспрессо"
31 декабря, 2017, 16:36
В сети опубликовано эксклюзивное видео из-под здания студии телеканала "Эспрессо", снятое камерой наружного наблюдения незадолго до покушения на жизнь народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука
В воскресенье, 31 декабря 2017 года, его обнародовало киевское издание "Информатор".
На кадрах, в частности, видно, как мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет что-то на сидении транспорта, поднимает с земли пакет и уходит.
Как впоследствии установят взрывотехники, взрывов устройство было заложено именно в багажное отделение мопеда.
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