Появилось видео, как неизвестный закладывает взрывчатку под телеканалом "Эспрессо"

31 декабря, 2017, 16:36

В сети опубликовано эксклюзивное видео из-под здания студии телеканала "Эспрессо", снятое камерой наружного наблюдения незадолго до покушения на жизнь народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука

В воскресенье, 31 декабря 2017 года, его обнародовало киевское издание "Информатор".

На кадрах, в частности, видно, как мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет что-то на сидении транспорта, поднимает с земли пакет и уходит.

Как впоследствии установят взрывотехники, взрывов устройство было заложено именно в багажное отделение мопеда.