Порошенко утвердил изменения в Земельный кодекс Украины
31 декабря, 2017, 08:14
В субботу, 30 декабря, президент Петр Порошенко утвердил изменения в Земельный кодекс Украины
Об этом сообщает пресс-служба президента.
В частности, он подписал закон "О внесении изменений в раздел X Переходные положения Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
"Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, реализация Закона позволит обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Этот документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.
- Ранее сообщалось, что Порошенко подписал госбюджет на 2018 год.
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