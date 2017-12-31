31 декабря, 2017, 08:14

В субботу, 30 декабря, президент Петр Порошенко утвердил изменения в Земельный кодекс Украины

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, он подписал закон "О внесении изменений в раздел X Переходные положения Земельного кодекса Украины", принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.

"Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, реализация Закона позволит обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Этот документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.