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Палестина отозвала своего посла из США, - СМИ

Палестинская администрация объявила, что отзывает из Вашингтона своего посла в связи с необходимостью проведения "консультаций"

Об этом сообщает ВВС.

Это произошло через неделю после того как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые в современном мире признал Иерусалим столицей Израиля.

В ответ на это руководитель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что отныне не будет принимать от США никакого мирного плана, а в секторе Газа вспыхнули массовые протесты и столкновения.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую официальный Вашингтон отменить данное решение. Украина этот документ не поддержала.

Сейчас в Израиле говорят  о как минимум 10 странах, готовых вслед за США перенести посольство в Иерусалим. Пока что такую позицию заняла лишь Гватемала.

  • Признание Иерусалима в качестве столицы Израиля было одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа.
  • Среди всех стран мира признает Палестину суверенным государством только Швеция.
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