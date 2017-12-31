Палестина отозвала своего посла из США, - СМИ
31 декабря, 2017, 19:52
Палестинская администрация объявила, что отзывает из Вашингтона своего посла в связи с необходимостью проведения "консультаций"
Об этом сообщает ВВС.
Это произошло через неделю после того как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые в современном мире признал Иерусалим столицей Израиля.
В ответ на это руководитель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что отныне не будет принимать от США никакого мирного плана, а в секторе Газа вспыхнули массовые протесты и столкновения.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую официальный Вашингтон отменить данное решение. Украина этот документ не поддержала.
Сейчас в Израиле говорят о как минимум 10 странах, готовых вслед за США перенести посольство в Иерусалим. Пока что такую позицию заняла лишь Гватемала.
- Признание Иерусалима в качестве столицы Израиля было одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа.
- Среди всех стран мира признает Палестину суверенным государством только Швеция.
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