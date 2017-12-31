Палестина отозвала своего посла из США, - СМИ

31 декабря, 2017, 19:52

Палестинская администрация объявила, что отзывает из Вашингтона своего посла в связи с необходимостью проведения "консультаций"

Об этом сообщает ВВС.

Это произошло через неделю после того как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые в современном мире признал Иерусалим столицей Израиля.

В ответ на это руководитель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что отныне не будет принимать от США никакого мирного плана, а в секторе Газа вспыхнули массовые протесты и столкновения.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую официальный Вашингтон отменить данное решение. Украина этот документ не поддержала.

Сейчас в Израиле говорят о как минимум 10 странах, готовых вслед за США перенести посольство в Иерусалим. Пока что такую позицию заняла лишь Гватемала.