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Неподалеку от Сиднея разбился гидросамолет, 6 погибших

Шесть человек погибли в результате крушения гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии

Трагедия произошла в 50 км от Сиднея, передает ВВС.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, из обломков, лежащих на глубине 13 м, дайверы подняли на поверхность шесть тел.

По неподтвержденным сообщениям, среди жертв - 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Британии.

Австралийские СМИ сообщают, что гидросамолет принадлежал авиакомпании Sydney Seaplanes.

"Консульство Великобритании находится в контакте с местными властями в связи с крушением гидросамолета под Сиднеем", - сообщил Форин-офис.

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