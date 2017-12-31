Неподалеку от Сиднея разбился гидросамолет, 6 погибших
31 декабря, 2017, 21:51
Шесть человек погибли в результате крушения гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии
Трагедия произошла в 50 км от Сиднея, передает ВВС.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, из обломков, лежащих на глубине 13 м, дайверы подняли на поверхность шесть тел.
По неподтвержденным сообщениям, среди жертв - 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Британии.
Австралийские СМИ сообщают, что гидросамолет принадлежал авиакомпании Sydney Seaplanes.
"Консульство Великобритании находится в контакте с местными властями в связи с крушением гидросамолета под Сиднеем", - сообщил Форин-офис.
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