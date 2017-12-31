Неподалеку от Сиднея разбился гидросамолет, 6 погибших

31 декабря, 2017, 21:51

Шесть человек погибли в результате крушения гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии

Трагедия произошла в 50 км от Сиднея, передает ВВС.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, из обломков, лежащих на глубине 13 м, дайверы подняли на поверхность шесть тел.

По неподтвержденным сообщениям, среди жертв - 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Британии.

Австралийские СМИ сообщают, что гидросамолет принадлежал авиакомпании Sydney Seaplanes.

"Консульство Великобритании находится в контакте с местными властями в связи с крушением гидросамолета под Сиднеем", - сообщил Форин-офис.