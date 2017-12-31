Навальный выпустил новогоднее поздравление на фоне Кремля. Призвал россиян "начать новую жизнь"
Видео опубликовано на YouTube.
На фоне нарисованного мелом Кремля он призвал россиян "начать новую жизнь с 1 января".
"Дружите с теми, кто вам нравится. Начните новую жизнь с 1 января. Или не начинайте, если у вас нет таких планов. Будьте самими собой, но оставайтесь хорошими людьми, которые поступают правильно и честно в любой ситуации. В 2018 году, как и в любом другом, все зависит только от нас самих ", - сказал он.
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Также Навальный подытожил собственные достижения за 2017 год.
"У меня этот год был интересным. Я провел его среди вас. Объездил всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных и смелых людей. Работал с прекрасной командой. Что-то у нас получилось, что-то - нет. И в 2018 году мы будем стараться лучше ", - заявил он.
Сейчас эту запись уже просмотрели около полумиллиона человек.
- Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать Навального в качестве кандидата на президентских выборах в марте 2018 года.
- Верховный суд России в субботу, 30 декабря, подтвердил позицию Центризбиркома.
- Политик, который является самым рейтинговым оппонентом Владимира Путина, призывает своих сторонников бойкотировать президентские выборы, которые должны состояться в марте 2018 года.
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