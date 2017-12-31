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Навальный выпустил новогоднее поздравление на фоне Кремля. Призвал россиян "начать новую жизнь"

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, которого не допустили к участию в очередных выборах президента в марте 2018 года, одновременно с Владимиром Путиным выпустил свое обращение к гражданам

Видео опубликовано на YouTube.

На фоне нарисованного мелом Кремля он призвал россиян "начать новую жизнь с 1 января".

"Дружите с теми, кто вам нравится. Начните новую жизнь с 1 января. Или не начинайте, если у вас нет таких планов. Будьте самими собой, но оставайтесь хорошими людьми, которые поступают правильно и честно в любой ситуации. В 2018 году, как и в любом другом, все зависит только от нас самих ", - сказал он.

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Также Навальный подытожил собственные достижения за 2017 год.

"У меня этот год был интересным. Я провел его среди вас. Объездил всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных и смелых людей. Работал с прекрасной командой. Что-то у нас получилось, что-то - нет. И в 2018 году мы будем стараться лучше ", - заявил он.

Сейчас эту запись уже просмотрели около полумиллиона человек.

 

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