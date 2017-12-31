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На Львовщине перевернулся микроавтобус: 8 человек пострадали

На Львовщине в ночь на 31 декабря на объездной дороге вблизи села Воля-Высоцка Жовковского района перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, из-за чего пострадали восемь человек

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области.

По данным полиции, водитель не справился с управлением, вследствие чего микроавтобус перевернулся.

Пятерых пострадавших доставили в жовковскую больницу, а еще троих увезли в медучреждения Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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