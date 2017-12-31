На Днепропетровщине произошел взрыв цистерны с газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным сообщения, в г. Новомосковск, на открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания.

Пожар был локализован 31 декабря в 10:20, а ликвидирован в 11:30.