На Днепропетровщине произошел взрыв цистерны с газом
31 декабря, 2017, 14:56
На Днепропетровщине взорвалась автоцистерна с газом, что привело к возгоранию расположенных рядом зданий
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
По данным сообщения, в г. Новомосковск, на открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания.
Пожар был локализован 31 декабря в 10:20, а ликвидирован в 11:30.
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