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На день рождения Бандеры ежегодный марш пройдет по всей Украине

1 января 2018 года в 10 городах Украины состоятся факельные марши в честь Степана Бандеры

Об этом сообщает в Facebook движение "Правый сектор".

"Уже завтра, 1 января 2018 года Божьего, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере", - говорится в анонсе.

Организуют марши местные ячейки движения.

В ПС рассказали, что колонны с факелами пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.

В столице маршрут марша начнется в парке Тараса Шевченко возле памятника писателю. Потом по улице Владимирской, через бульвар Тараса Шевченко, выйдет на улицу Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече.

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