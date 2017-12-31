На день рождения Бандеры ежегодный марш пройдет по всей Украине

31 декабря, 2017, 22:56

1 января 2018 года в 10 городах Украины состоятся факельные марши в честь Степана Бандеры

Об этом сообщает в Facebook движение "Правый сектор".



"Уже завтра, 1 января 2018 года Божьего, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы отдать дань Степану Бандере", - говорится в анонсе.



Организуют марши местные ячейки движения.



В ПС рассказали, что колонны с факелами пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.



В столице маршрут марша начнется в парке Тараса Шевченко возле памятника писателю. Потом по улице Владимирской, через бульвар Тараса Шевченко, выйдет на улицу Крещатик к Майдану Независимости, где состоится вече.