Мужчину, который захватил здание почты в Харькове, допросили и отправили в изолятор
31 декабря, 2017, 10:38
Мужчину, который в субботу, 30 декабря, захватил отделение Укрпочты в Харькове и держал в заложниках 11 человек, направили в местный изолятор временного содержания
Об этом сообщило Громадське со ссылкой на дежурного в Следственном управлении ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Задержанного Владимира Безуха допрашивали около двух часов. Перед этим у мужчины взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.
Прокурор должен обратиться в суд в течение 72 часов для избрания Безуху меры пресечения.
- В субботу, 30 декабря, около 14:40 к Нацполіції поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Это рядом с большим торговелим центром "Рост" возле станции метро "Киевская".
- Мужчина заявлял о том, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
- По разным данным, в заложники было взято от 9 до 11 человек, из них - 2 детей.
- Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападающий на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того, как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
- После 18.00 злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовится выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.
- За два часа - около 20:00 - президент Петр Порошенко сообщил, что все заложники успешно освобождены.
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