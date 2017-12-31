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Мужчину, который захватил здание почты в Харькове, допросили и отправили в изолятор

Мужчину, который в субботу, 30 декабря, захватил отделение Укрпочты в Харькове и держал в заложниках 11 человек, направили в местный изолятор временного содержания

Об этом сообщило Громадське со ссылкой на дежурного в Следственном управлении ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Задержанного Владимира Безуха допрашивали около двух часов. Перед этим у мужчины взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз.

Прокурор должен обратиться в суд в течение 72 часов для избрания Безуху меры пресечения.

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