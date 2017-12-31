Меркель пообещала совместно с Макроном объединить ЕС
Об этом говорится в новогодней речи канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет Bloomberg.
В обращении к нации Меркель выразила видение своего четвертого срока, который включает в себя союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с целью укрепить экономическое влияние Европы и контролировать миграцию, одновременно поддерживая ценности толерантности и плюрализма в ЕС и за его пределами.
"Двадцать семь стран в Европе должны приложить больше усилий, чем когда-либо, чтобы оставаться сообществом", - говорится в опубликованной речи Меркель накануне его телевизионного выступления.
"Это будет решающим вопросом в ближайшие несколько лет. Германия и Франция хотят работать вместе, чтобы добиться успеха", - заявила она.
Меркель также заверила, что в наступающем году постарается быстро сформировать стабильное правительство.
- Напомним, лидеры Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии договорились начать переговоры о большой коалиции 7 января.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе