Меркель пообещала совместно с Макроном объединить ЕС

31 декабря, 2017, 09:32

Германия и Францией будут работать вместе, чтобы объединить Европейский Союз

Об этом говорится в новогодней речи канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет Bloomberg.

В обращении к нации Меркель выразила видение своего четвертого срока, который включает в себя союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с целью укрепить экономическое влияние Европы и контролировать миграцию, одновременно поддерживая ценности толерантности и плюрализма в ЕС и за его пределами.

"Двадцать семь стран в Европе должны приложить больше усилий, чем когда-либо, чтобы оставаться сообществом", - говорится в опубликованной речи Меркель накануне его телевизионного выступления.

"Это будет решающим вопросом в ближайшие несколько лет. Германия и Франция хотят работать вместе, чтобы добиться успеха", - заявила она.

Меркель также заверила, что в наступающем году постарается быстро сформировать стабильное правительство.