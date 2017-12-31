Харьковского террориста взяли под стражу на 2 месяца
31 декабря, 2017, 15:34
Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения для Владимира Безуха, который захватил вчера здание "Укрпочты" вместе с заложниками
Он получил содержание под стражей без внесения залога на 60 суток - до 27 февраля, передает харьковский портал Mediaport.
При этом Безух с мерой пресечения не согласен. На вопрос о том, будет ли он обжаловать это решение суда, мужчина не ответил и заявил, что о случившемся не жалеет.
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- В субботу, 30 декабря, около 14:40 в Нацполицию поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Это рядом с большим торговым центром "Рост" возле станции метро "Киевская".
- Мужчина заявлял, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
- В заложники были взяты 11 человек, из них - 2 детей.
- Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
- После 18.00 злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовился выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.
- Через два часа - около 20:00 - президент Петр Порошенко сообщил, что всех заложников успешно освобожден.
- Спецоперацию по освобождению заложников Нацполиция провела без потерь.
- Человеком, захватилавшим заложников, оказался ранее судимый местный житель Владимир Безух.
- Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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