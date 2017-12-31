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Харьковского террориста взяли под стражу на 2 месяца

Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения для Владимира Безуха, который захватил вчера здание "Укрпочты" вместе с заложниками

Он получил содержание под стражей без внесения залога на 60 суток - до 27 февраля, передает харьковский портал Mediaport.

При этом Безух с мерой пресечения не согласен. На вопрос о том, будет ли он обжаловать это решение суда, мужчина не ответил и заявил, что о случившемся не жалеет.

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  • В субботу, 30 декабря, около 14:40 в Нацполицию поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице Шевченко в Харькове. Это рядом с большим торговым центром "Рост" возле станции метро "Киевская".
  • Мужчина заявлял, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.
  • В заложники были взяты 11 человек, из них - 2 детей.
  • Как отмечал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, нападавший на почту сначала хотел ограбить учреждение, а после того как кто-то из присутствующих внутри вызвал полицию, решил взять заложников.
  • После 18.00 злоумышленник отпустил 2 детей и 3 взрослых и готовился выпустить из помещения 4 работниц этого почтового отделения.
  • Через два часа - около 20:00 - президент Петр Порошенко сообщил, что всех заложников успешно освобожден.
  • Спецоперацию по освобождению заложников Нацполиция провела без потерь.
  • Человеком, захватилавшим заложников, оказался ранее судимый местный житель Владимир Безух.
  • Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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