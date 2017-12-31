Харьковского террориста взяли под стражу на 2 месяца

31 декабря, 2017, 15:34

Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения для Владимира Безуха, который захватил вчера здание "Укрпочты" вместе с заложниками

Он получил содержание под стражей без внесения залога на 60 суток - до 27 февраля, передает харьковский портал Mediaport.

При этом Безух с мерой пресечения не согласен. На вопрос о том, будет ли он обжаловать это решение суда, мужчина не ответил и заявил, что о случившемся не жалеет.