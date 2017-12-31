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Канада готова работать над "дорожной картой" безвиза для Украины

Правительство Канады готово к обсуждению дорожной карты, что позволит Украине со временем приобрести безвизовый режим

Об этом президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод сказал в интервью "Укринформу".

"Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать дорожную карту безвиза. Эта дискуссия уже ведется", – заявил он.

"Следует понимать, что безвиза завтра не будет, но процессы, которые приведут к нему, уже идут и мы активно над этим работаем", – сказал Грод.

Он добавил, что Канада "достаточно консервативно относится к визовым и в целом к иммиграционным вопросам".

"Есть много стран, которые имеют свободную торговлю с Канадой, но не безвизовый режим. Однако, этот вопрос все же продвигается", – заверил президент КУКу.

По его убеждению, существенного прогресса в этом вопросе удастся достичь уже в обозримом будущем.

"Современный мир быстро развивается и экономические связи будут поощрять к большей либерализации", – отметил Грод.

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