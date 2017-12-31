Канада готова работать над "дорожной картой" безвиза для Украины
Об этом президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод сказал в интервью "Укринформу".
"Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать дорожную карту безвиза. Эта дискуссия уже ведется", – заявил он.
"Следует понимать, что безвиза завтра не будет, но процессы, которые приведут к нему, уже идут и мы активно над этим работаем", – сказал Грод.
Он добавил, что Канада "достаточно консервативно относится к визовым и в целом к иммиграционным вопросам".
"Есть много стран, которые имеют свободную торговлю с Канадой, но не безвизовый режим. Однако, этот вопрос все же продвигается", – заверил президент КУКу.
По его убеждению, существенного прогресса в этом вопросе удастся достичь уже в обозримом будущем.
"Современный мир быстро развивается и экономические связи будут поощрять к большей либерализации", – отметил Грод.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе