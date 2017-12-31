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Гройсман рассказал о планах создать базы спасательной медавиации в Украине

В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в различных регионах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", - заявил Гройсман.

Предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter для реализации этого проекта уже есть.

Реализацией занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.

 
 
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