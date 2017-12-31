Гройсман рассказал о планах создать базы спасательной медавиации в Украине
31 декабря, 2017, 09:09
В Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в различных регионах, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", - заявил Гройсман.
Предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter для реализации этого проекта уже есть.
Реализацией занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.
- Ранее сообщалось, что Гройсман намерен подписать представление на имя президента об увольнении генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова.
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