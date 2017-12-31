FIFA подозревает ряд российских футболистов в употреблении допинга

31 декабря, 2017, 11:09

Международная федерация футбола (FIFA) запросила у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) допинг-пробы 19 футболистов

Об этом сообщает российское спортивное издание Советский спорт.

По данным журналистов, речь идет об анализах, взятых с 2012 по 2013 годы.

Также сообщается, что несмотря на правило хранить допинг-пробы в течение 10 лет, в РУСАДА не оказалось данных по 9-10 футболистов.

Издание публикует некоторые фамилии игроков, которых подозревают в употреблении допинга. Бывшие и нынешние игроки ЦСКА: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда. Также в списке Роман Шишкин из Локомотива, Петр Немов (Крылья Советов) и Благой Георгиев (Терек и Амкар).