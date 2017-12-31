ФБР узнало о связях Трампа с Россией благодаря пьяному признанию его советника, - The New York Times
Именно после этого Федеральное бюро расследований США начало расследование, пишет The New York Times.
В сообщении утверждается, что советник кампании Дональда Трампа по имени Джордж Пападопулос рассказал Доунеру во время их встречи в Лондоне в мае 2016 года, что в России есть письма, способные скомпрометировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
По информации издания, встреча происходила в баре, и советник Трампа на тот момент был пьян.
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После того как электронная почта Демократической партии была взломана, Австралия передала в ФБР информацию об этом разговоре. По информации издания, причинами, вынудившими ФБР начать расследование стали взлом и откровения участника кампании Трампа, который вероятно, имел доступ к внутренней информации.
- Сейчас Пападопулос и экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн сотрудничают со следователями специального прокурора Роберта Мюллера, ответственного за расследование возможного вмешательства России в выборы президента США.
- Кроме того, Пападопулос во время президентской кампании Трампа пытался выйти на окружение Владимира Путина через одну привлекательную женщину. Ее зовут Ольга Виноградова и она называлась "племянницей Путина".
- При этом женщина первой вышла на Пападопулоса через 57-летнего профессора мальтийского происхождения, директора Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуда и предложила "грязную информацию" на Клинтон. Мифсуд представлял Виноградову как свою "студентку".
- По данным американского портала Politico, Пападопулос имел несколько встреч с Виноградовой и действительно считал ее "племянницей" действующего российского президента. Издание не исключает, что между Пападопулосом и Виноградовой также могли быть интимные отношения.
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