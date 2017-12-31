ФБР узнало о связях Трампа с Россией благодаря пьяному признанию его советника, - The New York Times

31 декабря, 2017, 18:10

Главный австралийский дипломат Александр Доунер предоставил информацию о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году

Именно после этого Федеральное бюро расследований США начало расследование, пишет The New York Times.

В сообщении утверждается, что советник кампании Дональда Трампа по имени Джордж Пападопулос рассказал Доунеру во время их встречи в Лондоне в мае 2016 года, что в России есть письма, способные скомпрометировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

По информации издания, встреча происходила в баре, и советник Трампа на тот момент был пьян.

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После того как электронная почта Демократической партии была взломана, Австралия передала в ФБР информацию об этом разговоре. По информации издания, причинами, вынудившими ФБР начать расследование стали взлом и откровения участника кампании Трампа, который вероятно, имел доступ к внутренней информации.