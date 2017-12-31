 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ФБР узнало о связях Трампа с Россией благодаря пьяному признанию его советника, - The New York Times


фото: kremlin.ru
Главный австралийский дипломат Александр Доунер предоставил информацию о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году

Именно после этого Федеральное бюро расследований США начало расследование, пишет The New York Times.

В сообщении утверждается, что советник кампании Дональда Трампа по имени Джордж Пападопулос рассказал Доунеру во время их встречи в Лондоне в мае 2016 года, что в России есть письма, способные скомпрометировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

По информации издания, встреча происходила в баре, и советник Трампа на тот момент был пьян.

Читайте также: Трамп на крючке. Как Россия вмешивалась в выборы в США

После того как электронная почта Демократической партии была взломана, Австралия передала в ФБР информацию об этом разговоре. По информации издания, причинами, вынудившими ФБР начать расследование стали взлом и откровения участника кампании Трампа, который вероятно, имел доступ к внутренней информации.

  • Сейчас Пападопулос и экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн сотрудничают со следователями специального прокурора Роберта Мюллера, ответственного за расследование возможного вмешательства России в выборы президента США.
  • Кроме того, Пападопулос во время президентской кампании Трампа пытался выйти на окружение Владимира Путина через одну привлекательную женщину. Ее зовут Ольга Виноградова и она называлась "племянницей Путина".
  • При этом женщина первой вышла на Пападопулоса через 57-летнего профессора мальтийского происхождения, директора Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуда и предложила "грязную информацию" на Клинтон. Мифсуд представлял Виноградову как свою "студентку".
  • По данным американского портала Politico, Пападопулос имел несколько встреч с Виноградовой и действительно считал ее "племянницей" действующего российского президента. Издание не исключает, что между Пападопулосом и Виноградовой также могли быть интимные отношения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2017 воскресенье

больше новостей

31 декабря, 2017 воскресенье

30 декабря, 2017 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать