 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты

В 2018 в Великобритании может появится новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов

Об этом сообщает издание Sunday Express.

По мнению журналистов издания, новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, а просто реформировать банковский сектор Британии.

Также сообщается, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Ранее сообщалось, что создатели первой белорусской криптовалюти (талера) могут вывести ее на международные биржи уже в январе.

Презентация белорусской криптовалюта почти совпала с легализацией их Майнинга в стране. Президент Александр Лукашенко подписал указ для внедрения условий для развития ИТ-рынка у себя в стране, бизнесов на основе технологии блокчейн, а также легализации Майнинг криптовалют.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2017 воскресенье

30 декабря, 2017 суббота

больше новостей

31 декабря, 2017 воскресенье

30 декабря, 2017 суббота

29 декабря, 2017 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать