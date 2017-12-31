Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты

31 декабря, 2017, 07:52

В 2018 в Великобритании может появится новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов

Об этом сообщает издание Sunday Express.

По мнению журналистов издания, новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, а просто реформировать банковский сектор Британии.

Также сообщается, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Ранее сообщалось, что создатели первой белорусской криптовалюти (талера) могут вывести ее на международные биржи уже в январе.

Презентация белорусской криптовалюта почти совпала с легализацией их Майнинга в стране. Президент Александр Лукашенко подписал указ для внедрения условий для развития ИТ-рынка у себя в стране, бизнесов на основе технологии блокчейн, а также легализации Майнинг криптовалют.