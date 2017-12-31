Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты
Об этом сообщает издание Sunday Express.
По мнению журналистов издания, новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, а просто реформировать банковский сектор Британии.
Также сообщается, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.
Ранее сообщалось, что создатели первой белорусской криптовалюти (талера) могут вывести ее на международные биржи уже в январе.
Презентация белорусской криптовалюта почти совпала с легализацией их Майнинга в стране. Президент Александр Лукашенко подписал указ для внедрения условий для развития ИТ-рынка у себя в стране, бизнесов на основе технологии блокчейн, а также легализации Майнинг криптовалют.
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