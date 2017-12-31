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Елку главного собора Чехии украсили названиями оккупированных городов Донбасса

На елке в пражском соборе святого Вита, главной святыни Чехии, вместо украшений появились названия городов из оккупированной части Донбасса

Об этом сообщил в Facebook чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

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"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол.

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