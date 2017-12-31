День в АТО: нарушений перемирия с полуночи не зафиксировано
31 декабря, 2017, 21:37
Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня
По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.
Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.
Штаб АТО отмечает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.
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