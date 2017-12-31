День в АТО: нарушений перемирия с полуночи не зафиксировано

31 декабря, 2017, 21:37

Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня

По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

Штаб АТО отмечает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.