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Заявление "Еспресо" по поводу изменения структуры собственности

30 декабря 2017 в структуре собственности телеканала "Еспресо" произошли изменения

Об этом сообщает пресс-служба канала.

После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Еспресо") произвели отчуждение их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

В результате реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Еспресо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.

Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.

Информация об изменениях в структуре собственности будет подана соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством.

Телеканал "Еспресо" уверяет, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику. Телеканал и в дальнейшем будет оставаться преданным заявленным ценностям и будет работать над созданием качественных программ и расширением своей зрительской аудитории.

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