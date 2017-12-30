Захват "Укрпочты" в Харькове: в здании 11 заложников, среди них дети

30 декабря, 2017, 16:56

Представители правоохранительных органов сейчас ведут переговоры со злоумышленником, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове и удерживает внутри помещения 11 заложников

Об этом сообщает харьковское издание NewsRoom.

Согласно данным журналистов, в здании на улице Шевченко находится 5 взрослых и 2 несовершеннолетних.

Сейчас силовики пытаются убедить подозреваемого отпустить удерживаемых людей. В связи с угрозой взрыва была временно расширена территория окружения. Кроме полиции, на месте происшествия находятся скорая помощь и автоцистерна спасателей.

По другой информации, всередине находятся 11 заложников.

Начальник областного национальной полиции Олег Бех сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в заложниках оказались 11 человек:

"Там 9 взрослых и 2 детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не предъявлял. Пытаемся выйти с ним на контакт».

По информации пресс-службы Нацполиции, около 14:40 к ним обратился муж сотрудницы захваченного отделения и рассказал, что неизвестный забаррикадировался в здании. На место ЧП выехало руководство областной полиции, следователи, кинологи и эксперты. Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося и правдивость угроз злоумышленника.