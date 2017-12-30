Захват "Укрпочты" в Харькове: в здании 11 заложников, среди них дети
Об этом сообщает харьковское издание NewsRoom.
Согласно данным журналистов, в здании на улице Шевченко находится 5 взрослых и 2 несовершеннолетних.
Сейчас силовики пытаются убедить подозреваемого отпустить удерживаемых людей. В связи с угрозой взрыва была временно расширена территория окружения. Кроме полиции, на месте происшествия находятся скорая помощь и автоцистерна спасателей.
По другой информации, всередине находятся 11 заложников.
Начальник областного национальной полиции Олег Бех сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в заложниках оказались 11 человек:
"Там 9 взрослых и 2 детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не предъявлял. Пытаемся выйти с ним на контакт».
По информации пресс-службы Нацполиции, около 14:40 к ним обратился муж сотрудницы захваченного отделения и рассказал, что неизвестный забаррикадировался в здании. На место ЧП выехало руководство областной полиции, следователи, кинологи и эксперты. Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося и правдивость угроз злоумышленника.
- Вместе с тем, о его требованиях, как и ранее, ничего не известно.
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