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За два года в Польше статус беженца получили 88 украинцев

В течение 2016-2017 годов всего лишь 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите

Об этом сообщает "Укринформ".

"В течение 10 месяцев 2017 компетентными органами Польши был предоставлен статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и принято 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по официальной информации Управления по вопросам иностранцев в Польше, в течение января-октября 2017 года в управление обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на сокращение этой категории лиц почти вдвое.

Сообщается, что на 1 июля 2017 действительные разрешения на жительство в Польше имели чуть более 128 тыс. граждан Украины (из них 79 человек имели статус беженца).

В течение первого полугодия 2017 гражданам Украины было выдано 91 436 разрешений на работу различных типов. Для сравнения: в течение 2016 г. украинцы получили 103 208 разрешений на работу, а за первое полугодие 2016 года - 41 062 разрешения, что свидетельствует о росте указанного показателя в текущем году почти вдвое.

В то же время консульскими учреждениями Польши в Украине за девять месяцев 2017 оформлены 988 231 виза (национальные и шенгенские). По сравнению с аналогичным периодом 2016 количество выданных виз осталось практически неизменным, однако количество выданных национальных виз типа Д (для трудоустройства, обучения, воссоединения с семьей) в 2017 году увеличилось в 1,5 раза.

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