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Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО

В пятницу Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры

Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает"Deutsche Welle".

Азуле добавила, что "очень сильно сожалеет" по поводу этого события.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Как известно, 12 октября Соединенные Штаты объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Одна из причин выхода из организации - протест против антиизраильской позиции ЮНЕСКО.

Через несколько часов после решения США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал поручение дипломатам начать подготовку выхода страны из ЮНЕСКО.

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